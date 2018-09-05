تعليق رخصة الخطوط الوطنية الكويتية كليًا ثلاثة أشهر

المواطن - متابعة

علقت إدارة الطيران المدني في الكويت رخصة شركة الخطوط الوطنية الكويتية كليًا لمدة 3 أشهر.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات، د ..جنان بوشهري، إن الإدارة العامة للطيران المدني أصدرت قرارًا بتعليق رخصة المشغل الجوي لشركة خطوط طيران الوطنية لمدة ثلاثة أشهر تعليقًا “كليًا”.

وأضافت الوزيرة بوشهري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن قرار الطيران المدني بتعليق كلي لرخصة الخطوط الوطنية لمدة ثلاثة شهور يعتبر نافذًا من 6 سبتمبر 2018 وذلك بعد انتهاء مدة الإنذار النهائي الذي وجه للشركة بتاريخ 25 أغسطس 2018.

وأضافت “أن الخطوط الوطنية لم تحرز أي تقدم ملموس نحو تحسين خدماتها الجوية وإدخال إصلاحات فورية لعملياتها التشغيلية مما كان له أثر سلبي على حركة الطيران محليًا وسمعة الكويت خارجيًا والإضرار بمصالح المسافرين”.

وأكدت حرص الطيران المدني على اتباع الإجراءات القانونية السليمة تجاه الخطوط الوطنية والتدرج في توجيه التنبيهات على أدائها وإعطاء إدارتها أكثر من فرصة على أمل التعاون لما فيه مصلحة النقل الجوي في الدولة وحفظ حقوق المسافرين.

وأشارت إلى أن إدارة الطيران المدني سعت جاهدة للوقوف بجانب الخطوط الوطنية خلال أزمتها إلا أن النتائج لم تكن مرضية ولا تحقق اشتراطات استمرار رخصة المشغل الجوي مما استوجب معه تعليقها.

وأوضحت أن الطيران المدني حملت الخطوط الوطنية كل التكاليف التي ترتبت على عودة المسافرين عبر الخطوط الجوية الكويتية أو أي خطوط طيران أخرى بالإضافة إلى تكاليف إقامتهم إلى حين ترتيب عودتهم للبلاد، مؤكدة أن الحقوق القانونية والمالية محفوظة سواء للدولة أو المسافرين.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني وجهت في 25 أغسطس الماضي إنذارًا أخيرًا ونهائيًا إلى الخطوط الوطنية بتعديل أوضاعها قبل تاريخ 5 سبتمبر الحالي بشأن حالات تأخير وإلغاء رحلاتها.