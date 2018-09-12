تعليم الجوف تصرف 6.6 مليون ريال ميزانية تشغيلية للمدارس

المواطن - الجوف

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الشؤون المالية، عن صرف مخصصات الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات للفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد، في الحسابات البنكية لقادة وقائدات المدارس، والبالغ مجموعها أكثر من 6.6 مليون ريال.

وأوضح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للخدمات المساندة زكريا بن يوسف الذياب أن مخصصات الميزانية اشتملت على البنود التالية: النظافة للمباني التعليمية، وصيانة آلات التصوير بالمدارس، وصيانة التكييف والتبريد، ونظافة فصول التربية الخاصة، وصيانة آلات التصوير لفصول التربية الخاصة، وصيانة التكييف والتبريد لفصول التربية الخاصة.