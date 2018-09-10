تعليم القنفذة يفتح باب التقديم على وظائف حراس الأمن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، على مسمى “حارس أمن”، وذلك وفق الشروط التالية:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

. أن يكون المتقدم من ضمن قوائم الانتظار ببرنامج الخدمة المدنية (ساعد).

. أن يكون المتقدم أحد سكان القطاع المتقدم عليه مع إرفاق ما يثبت ذلك.

. أن لا يقل عمر المتقم عن (25) سنة لمدارس البنين، و(35) سنة لمدارس البنات، وأن يكون متزوجا، وأن لا يزيد عمره على (45) سنة.

. أن لا يكون المتقدم متقاعداً من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 1439/12/30هـ ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 1440/1/7هـ، داعية الراغبين بالتقديم لشغل هذه الوظائف التقديم عن طريق الرابط التالي: (هنا)