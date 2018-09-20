تعليم اﻷحساء تكشف حقيقة روضة عالم ديزني

المواطن - الأحساء

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء عن حقيقة ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن روضة تعمل تحت اسم “عالم ديزني” بالمحافظة، وتداولهم لعدد من مقاطع الفيديو منسوبة لها.

وقال سعد بن محمد آل درويش، مدير إدارة الإعلام التربوي في بيان نشرته إدارة تعليم الإحساء عبر حسابها الرسمي، إن الإدارة العامة للتعليم بمحافظ الأحساء تابعت باهتمام بالغ ما تناقلته منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو منتشرة تحت مسمى “روضة عالم ديزني” في الأحساء.

وأضاف آل درويش، بحسب البيان، أنه “بناء على ما وردنا من إفادة مدير مكتب التعليم الأهلي بالإدارة بشأن الروض المذكورة، نود التوضيح أنه لا يوجد ضمن سجلاتنا الرسمية المرخصة روضة بهذا الاسم وللتنويه جرى النشر”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا صورا لروضة في محافظة الأحساء تعمل تحت اسم “ديزني لاند”، وتمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما طالب البعض بتدخل التعليم ومنع استخدام أسماء أجنبية في تسمية روضات الأطفال، حفاظا على الهوية وتقاليد وقيم المجتمع، وغرس الانتماء في عقول وقلوب الأطفال.