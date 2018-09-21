تعليم نجران يوضح حقيقة دخول امرأة مجهولة إحدى المدارس

تعليم نجران يوضح حقيقة دخول امرأة مجهولة إحدى المدارس

2018/09/21
الساعة 2:37 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - نجران

نفت إدارة تعليم نجران ما تردد حول دخول امرأة مجهولة إحدى المدارس التابعة لها داعية إلى توخي الحذر عند نقل مثل هذه الأخبار.
وقال عبدالله الشهري مدير الإعلام والمتحدث الرسمي لتعليم نجران  في بيان له: نوضح أن ما يتم تداوله من دخول امرأة مجهولة إلى إحدى مدارس منطقة نجران لا أساس له من الصحة ، ونتمنى من الجميع الحرص على عدم تداول الأخبار غير الصحيحة، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع ناشر الخبر بحزم بالتعاون مع الجهات المختصة.


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