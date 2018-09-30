تعليم ينبع يعلن بدء تسجيل طلاب المنازل بمختلف المراحل

المواطن - ينبع

أعلنت إدارة تعليم ينبع بدء التسجيل في الانتساب الكلي “المنازل” بمختلف المراحل للعام الدراسي الحالي 1440/1439.

وبين رئيس قسم الاختبارات والقبول زياد بن حمود خلاف، أن الإدارة حددت التسجيل في المحافظة والقطاعات التابعة، حيث تشمل المرحلة المتوسطة مدارس سهيل بن عمرو، والربوة، وعثمان بن عفان وعقبة بن نافع، والمثنى بن حارثة، فيما حددت المدارس الثانوية بثانوية الملك عبدالعزيز، وثانوية زيد بن الخطاب، وثانوية الملك عبدالله، وثانوية الملك سعود، وثانوية السلطان الغزنوي.

وأفاد بأنه يشترط في التسجيل أن يتقدم الدارس الذي يرغب في الالتحاق عن طريق الانتساب إلى إدارة المدرسة وقت التسجيل، الذي يستمر حتى 1440/3/7، ويتم قبول الطلاب في كل صف دراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية حسب الطاقة الاستيعابية.

وقال خلاف إن الإدارة أكدت على المدارس تنظيم عملية قبول طلاب الانتساب الكلي، وتسهيل عملية تسجيل الطلاب من الفئة العاملة أو غير العاملة وفق الشروط والضوابط الواردة في لائحة تقويم الطالب المعتمدة، والمذكرة التفسيرية لها.