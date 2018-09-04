تغيير المواعيد صداع يؤرق اتحاد القدم

المواطن - محمد سمعة

ذكر عبد الإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالأمس وخلال تصريحات تلفزيونية أن اتحاد الكرة سيقوم بتعديل مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك بعد طلب من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وكان تركي آل الشيخ كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: آمل من الاتحاد السعودي إعادة النظر مرة أخرى في جدول الدوري .. الفرق الجماهيرية يجب ألا تلعب في التوقيت ذاته.

وعلى الفور علق عبد الإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات وأكد أن اللجنة ستقوم بتعديل مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق الجولة الثانية من المسابقة.

وسيكون تغيير الموعد أمرًا شاقًّا وصعبًا على لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي والتي ستحاول النظر إلى الأيام مع تقسيم الفرق الجماهيرية على الأيام المختلفة لمراعاة الحضور الجماهيري مع الأخذ بالاعتبار الأيام والتي سيكون فيها الجمهور متاحًا لمتابعة المباريات بعد عودته من العمل أو خلال حصوله على العطلات الأسبوعية.

ومن المقرر انطلاق الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري وذلك بعد مواجهة المنتخب السعودي الودية لمنتخب بوليفيا في العاشر من سبتمبر الجاري.

وكان يوم الجمعة الماضي شهد مشاركة 3 فرق كبرى في مباريات الجولة الأولى وفي يوم واحد، حيث تقابل الشباب مع الاتحاد وانتهت المباراة بفوز الليث بهدف دون رد.

أما الهلال فهزم الفيحاء بهدف دون رد يوم الجمعة الماضية، بهدف دون رد أحرزه اللاعب محمد إبراهيم كنو في الدقيقة السابعة والسبعين من ركلة جزاء.