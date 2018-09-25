تغيير مسمى البطولة العربية لكأس زايد للأندية

المواطن - محمد سمعه

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تغيير اسم البطولة العربية للأندية إلى كأس زايد للأندية العربية.

ويأتي قرار آل الشيخ بتغيير مسمى البطولة العربية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعام زايد لنسخة واحدة.

تُستأنف مباريات البطولة العربية يوم الخميس المقبل بمواجهتي الكويت الكويتي والإسماعيلي المصري، والنجمة اللبناني ضد النادي الأهلي المصري.