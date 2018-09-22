تفاصيل اعتراض الصاروخ الحوثي رقم 199.. أطلقته الميليشيا على جازان

المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه في تمام الساعة الثامنة وسبعة عشرة دقيقة 20:17 السبت (1440/01/12هـ) الموافق (2018/09/22م) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراض وتدمير الصاروخ، الذي أطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في منطقة (جازان)، ولم ينتج عن اعتراض وتدمير الصاروخ أي إصابات ولله الحمد.

وأكد المتحدث أن هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية يثبت تورط النظام الإيراني ودعمه لهذه الميليشيا الإرهابية، ويؤكد تعنت وتحدي هذه الميليشيا للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، واستمرارها في تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، وإصرارها على مخالفة القانون الدولي الإنساني.

وقد بلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة حتى الآن 199 صاروخًا، تسببت في استشهاد 112 مدنيًّا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات.