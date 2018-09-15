تفاصيل 33.472 منتجًا بمؤتمر سكني الدفعة التاسعة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الإسكان اليوم السبت، تفاصيل الدفعة التاسعة من مستفيدي سكني، وذلك بإعلان أسماء المرشحين للمنتجات السكنية والتمويلية.

وأوضحت وزارة الإسكان أن مجموع المستفيدين بالدفعة التاسعة بلغ 33.472 مستفيدًا على مستوى المملكة.

وبلغ عدد الوحدات السكنية 5.961 وحدة، أما الأراضي السكنية فبلغت نحو 11.211 أرضًا سكنية، أما القروض العقارية فبلغت 8.300 قرض عقاري.

وأوضحت وزارة الإسكان أن عدد الوحدات الجاهزة في السوق بلغ نحو 8.000 وحدة سكنية.