تفتيش بيئي في عسير لترسيخ المفاهيم ورفع مستوى الالتزام

المواطن - سعيد مشهور - أبها

انطلقت، اليوم الخميس، أعمالُ التفتيش البيئي بمنطقة عسير والتي تشمل مدن ومحافظات المنطقة، بكوادر سعودية للتفتيش على مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والتعدينية والملوثات البصرية والتلوث الضوضائي.

ومن جانبه، أوضح مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الجنوبية علي بن عبدالله الفرطيش أنه سيقوم مفتشو الهيئة برصد الملوثات البيئية وتحديد وتصنيف مدى الأثر البيئي حسب ما ورد في النظام العام للبيئة، وتنفذ هذه الأعمال بكوادر سعودية من شباب وشابات لرصد ومراقبة الملوثات البيئية والطرق الصحيحة للتعامل معها.

وتزامنت هذه الجهود بالاهتمام بتنمية ورفع مستوى الوعي البيئي والمخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن الملوثات.

وأضاف الفرطيش أن الحملة جاءت لترسيخ مفهوم التفتيش البيئي على المستوى الوطني وخاصة لدى أصحاب المنشآت، وكذلك لرفع مستوى الالتزام لدى المنشآت والمسؤولين عنها وإحاطتهم بأهمية المحافظة على البيئة والإجراءات الصحيحة للتعامل مع أي مشكلات أو طوارئ أو مستجدات بيئية، وإطلاع المسؤولين وأصحاب المنشآت ذات التأثير البيئي بأهمية تنفيذ إدارة بيئية مناسبة ووضع الخطط البيئية اللازمة لتشغيل المنشأة، والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030​.

وأشار الفرطيش إلى حرص ومتابعة أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز ونائبه الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ودعم ومساندة الهيئة في الحفاظ على البيئة ورفع مستوى الوعي البيئي ونشر الثقافة البيئية بالمنطقة.