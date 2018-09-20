تقديم مباراة الفيصلي والرائد 24 ساعة
بقرار من لجنة المسابقات

تقديم مباراة الفيصلي والرائد 24 ساعة

2018/09/20
الساعة 5:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقديم مباراة الفيصلي والرائد في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة 24 ساعة.

وأكدت لجنة المسابقات أن مباراة الفيصلي والرائد ستُقام يوم 24 أكتوبر المقبل بدلًا من يوم الخامس والعشرين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بدلًا من ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة بسبب أعمال الزراعة الشتوية.

وكان الرائد خسر في الجولة الثانية من نادي الهلال بثلاثية مقابل هدف، بينما خسر الفيصلي من نادي النصر.


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