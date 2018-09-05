تقلبات جوية على المدينة.. والمدني يناشد الجميع توخي الحذر

المواطن - المدينة المنورة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة، بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من المنطقة لفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية وخيبر والمهد والعيص والعلا ووادي الفرع، بالإضافة لمراكز العشاش والشقرة والأكحل وما جاورها.

وناشد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة، العقيد خالد مبارك الجهني، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة، وعدم الخروج من المنازل في حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات على الطرق وخاصة في الطرق الزراعية وقت الأمطار خشية الانزلاق، وعدم السباحة في المستنقعات المائية ومجاري الأودية.

وأكد العقيد الجهني أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.