تقلبات جوية على 4 مناطق.. سحب رعدية وأتربة وغبار

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة وتبوك، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على منطقة الجوف وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ويستمر الطقس رطب على السواحل الشرقية والغربية للمملكة مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.