المواطن - واس

تقلص عجز الميزانية في تونس بنسبة 43 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري 2018م ليصل إلى 1700 مليون دينار تونسي ما يقارب 45ر613 مليون دولار أميركي، مقابل 3000 مليون دينار أي ما يقارب 56ر1082 مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة من السنة الماضية 2017م.

وعزا تقرير صادر عن وزارة المالية التونسية اليوم، تقلص عجز الميزانية لتحسن مستوى العائدات الجبائية الذي بلغت قيمته 2ر12 مليار دينار مقابل 5ر10 مليار دينار، مشيرًا إلى تقلص الاقتراض بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة لينتقل من 8ر4 مليار دينار إلى 6ر3 مليار دينار خلال العام الحالي 2018م.