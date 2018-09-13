تقليص وسحب النقل المدرسي يصدم أولياء الأمور بأحد رفيدة

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

ناشد عدد كبير من أولياء أمور طلاب وطالبات مدارس أحد رفيدة، الجهات المسؤولة عن المدارس والنقل المدرسي بإيجاد حلول لمعاناتهم التي بدأت مع بداية العام الدراسي الحالي بخصوص سحب وتقليص عدد الحافلات المدرسية التي تقل أبناءهم وبناتهم إلى المدارس.

وأكد أولياء الأمور أن سحب بعض الباصات وتقليصها كان بمثابة صدمة كبيرة بالنسبة لهم، خصوصًا أولياء الأمور العسكريين المشاركين في الحد الجنوبي والبعيدين عن أسرهم.

“المواطن” التقت ببعض أولياء الأمور العسكريين الذين قالوا إنهم رغم بعدهم عن عائلاتهم والغياب عنهم في السنوات التي مضت لم نشعر بالقلق عليهم؛ حيث كانت وسيلة النقل متوفرة لنقل أبنائنا وبناتنا إلى المدارس ولكن سحب النقل المدرسي وتقليص عدد الباصات شكل لنا قلقًا على أبنائنا وبناتنا.

وتساءل أولياء الأمور لماذا لم تراعِ وزارة التعليم هذا الجانب الذي يسهم بمشاركتهم معنا في الذود عن الوطن من خلال توفير النقل المدرسي لأولادنا وبناتنا حتى وإن كان التعليم يريد تطوير النقل المدرسي وفرض رسوم فمن المفترض أن الوزارة عملت وأنجزت هذا القرار في الأربعة أشهر الماضية، أي خلال الإجازة.

وطالب أولياء الأمور بضرورة إيجاد حل لأزمة النقل المدرسي من قبل التعليم ومن شركة التطوير.