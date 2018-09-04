تقنية أبها تقبل 1371 متدرباً في 14 تخصصًا بمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس

المواطن - واس

نظمت الكلية التقنية بأبها ممثلة بوكالة شؤون المتدربين بالكلية اليوم حفل استقبال المتدربين الجدد للفصل التدريبي الاول من العام التدريبي 1440/1439هـ.

وحث عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان – في كلمةٍ له في بداية الحفل – المتدربين على الجد والاجتهاد، مؤكداً أن جميع أمكانات الكلية متاحة لخدمتهم حتى يتم تاهيلهم وصقل مواهبهم في كافة التخصصات.

من جهته أشار وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الشهري في كلمته إلى أن عدد المتدربين المقبولين لهذا الفصل التدريبي الاول لعام 1439/ 1440 هـ بلغ 1371 متدرباً منتظماً في 14 تخصصاً، منهم 1152 متدربا في مرحلة الدبلوم في تخصصات قسم تقنية الحاسب الالي تخصص البرمجيات وتقنية الوسائط المتعددة والدعم الفني وقسم التقنية الادارية في تخصص المحاسبة والتسويق والادارة المكتبية وقسم التقنية الكهربائية في تخصص القوى الكهربائية والآلات والمعدات الكهربائية والتقنية الميكانيكية في تخصص الانتاج ، وقسم تقنية المحركات والمركبات في تخصص السيارات وقسم التقنية الالكترونية في تخصص الكترونيات صناعية وتحكم وقسم التقنية المدنية والمعمارية في تخصص العمارة والمدني والمساحة.

يذكر أنه جرى قبول 219 متدرباً في مرحلة البكالوريوس الصباحي والمسائي في تخصصات الحاسب الألى والإدارة المكتبية وتقنية الشييد.