تكافل تودع أكثر من مليون ريال كإعانات في حسابات مدارس الدوادمي

المواطن - واس

أودعت مؤسسة تكافل الخيرية مبلغ 1,127,000 إعانات الفصل الدراسي الأول في مدارس الدوادمي لهذا العام 1440هـ , حيث تم إيداع مبالغ الإعانة في حسابات مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، التي بدورها ستقوم بتسليم الإعانات للطلاب والطالبات المستحقين, وذلك إسهاماً في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي.

وأوضح رئيس قسم التوجيه ولإرشاد بالإدارة محمد بن ناصر السبيعي, أن الإعانات شملت 2254 طالباً وطالبة في مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.

ويمثل هذا الدعم الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي، التي تقدّمها المؤسسة كل فصل دراسي لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة، وتشمل الإعانات الطلاب والطالبات الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق في المدارس.