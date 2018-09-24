تكثيف أمني في تبوك لتأمين احتفالات المنطقة

المواطن - سعيد آل هطلاء - تبوك

كثفت الإدارات الأمنية بمنطقة تبوك، ممثلة بشرطة المنطقة بأفرعها المختلفة وإدارة المرور والدوريات الأمنية وقوة أمن الطرق، من تواجدهم الأمني داخل وخارج المحافظات بالمنطقة مواكبة للاحتفالات المصاحبة لذكرى اليوم الوطني 88 للمملكة.

ويأتي هذا لتأمين كثافة مرتادي مواقع الاحتفالات والعمل على فرض السيطرة الأمنية والمرورية في كافة الميادين والطرق الرئيسية والفرعية والأسواق والمنتزهات؛ لضمان السلامة واكتمال الفرحة والبهجة في هذه المناسبة الغالية على الجميع، حيث لم تسجل أي حالة تستوجب الذكر.