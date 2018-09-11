تكريم 3 شبان أنقذوا مواطنًا من سيول العلا

المواطن - العلا

كرم محافظ العلا، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، يوم أمس الاثنين، الشبان الذين أنقذوا المواطن الذي احتُجز بسيارته بسبب سيول محافظة العلا يوم الخميس الماضي.

والشبان هم طلال سليمان عياد الحويطي وبندر محمد صالح البلوي ونواف عطا الله عتيق القرعوطي، حيث أثنى المحافظ على موقفهم البطولي وجهدهم المتميز في إنقاذ المواطن واستشعارهم بالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية.

وقدم المكرمون شكرهم وتقديرهم لمحافظ العلا ومدير الدفاع المدني، على اهتمامهما وتكريمهما، منوهين بأن ما قاموا به من عمل يُعد من صميم الواجب الذي حثّ عليه ديننا الحنيف، وعُرف به مجتمع المملكة.