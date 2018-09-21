تلفزيون الكويت يحتفي بالمملكة على طريقته الخاصة

المواطن - الرياض

‏أعلنت وزارة الإعلام الكويتية عن تنظيم برنامج منوع يوم الأحد المقبل، الموافق 23/ 9/ 2018؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة في أسواق المباركية، بمشاركة فرقة عنيزة للتراث الشعبي الساعة.

وأوضحت وزارة الإعلام الكويتية، عبر حسابها الرسمي، أن البرنامج سيبدأ من 7:30م وحتى الساعة 9 مساء، وسيتم النقل مباشرة عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت.

تقيم وزارة الاعلام يوم الاحد الموافق 23-9-2018

برنامج منوع بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية #السعودية الشقيقة في أسواق المباركية

بمشاركة فرقة عنيزة للتراث الشعبي الساعة

7:30م – 9 م وسيتم النقل مباشرة عبر شاشة تلفزيون دولة #الكويت #يوم_الوطني_السعودي#وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/DOkxsfBA81 — تلفزيون دولة الكويت (@KwtTelevision) September 20, 2018