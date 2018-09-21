تلفزيون الكويت يحتفي بالمملكة على طريقته الخاصة

تلفزيون الكويت يحتفي بالمملكة على طريقته الخاصة

2018/09/21
الساعة 7:53 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

‏أعلنت وزارة الإعلام الكويتية عن تنظيم برنامج منوع يوم الأحد المقبل، الموافق 23/ 9/ 2018؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة في أسواق المباركية، بمشاركة فرقة عنيزة للتراث الشعبي الساعة.

وأوضحت وزارة الإعلام الكويتية، عبر حسابها الرسمي، أن البرنامج سيبدأ من 7:30م وحتى الساعة 9 مساء، وسيتم النقل مباشرة عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت.

 

 

 


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