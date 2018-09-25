المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم أنه جرى تمديد التقديم على الوظائف التعليمية للرجال دون تأثير على موعد تقديم النساء.

قالت الوزارة إنه وبعد التنسيق مع وزارة الخدمة تم تمديد التقديم على الوظائف التعليمية للرجال إلى الساعة ١٢ مساءً من يوم غدٍ الأربعاء 1440/1/16هـ، دون تأثير على التقديم للوظائف التعليمة للنساء والذي سيبدأ غداً الأربعاء الساعة التاسعة صباحاً.

وكانت وزارة التعليم، قد فتحت باب التقديم للمواطنين والمواطنات ممن تتوفر لديهم الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وذلك من الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل المملكة وخارجها، وسيكون التقديم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية هنا.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون للرجال اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 12/ 1/ 1440هـ حتى الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 15/ 1/ 1440هـ، وللنساء اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 16/ 1/ 1440هـ حتى الساعة الثانية عشرة من مساء يوم السبت الموافق 1440/1/19هـ.

وكشف الوزارة أن إجمالي الوظائف الشاغرة بلغ (٨٣١) وظيفة، مشيرًا إلى أن الترشيح النهائي عليها سيكون بحسب الاحتياج والمفاضلة.

وشددت الوزارة على ضرورة تحقق عدد من الشروط في المتقدمين للوظيفة التعليمية وهي الحصول على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة، واجتياز اختبار كفايات المعلمين والمعلمات بقسميه العام والتخصصي، ومناسبة الدرجة العلمية والتخصص للمواد التعليمية المعلنة، إضافة إلى قرار معادلة من وزارة التعليم للمؤهلات العلمية التي من خارج المملكة، وألا يشغل المتقدم وظيفة رسمية مستوى دخلها مواز للدرجة العلمية الحاصل عليها.