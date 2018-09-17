تمزق الخلفية يحرم الأهلي من تافاريس 14 يومًا

تمزق الخلفية يحرم الأهلي من تافاريس 14 يومًا

2018/09/17
الساعة 10:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

غاب اللاعب دجانيني تافاريس، مهاجم الأهلي والرأس الأخضر، عن تدريبات الراقي اليوم؛ وذلك بسبب الإصابة.

وأعلن الأهلي أن اللاعب تافاريس خضع لفحص طبي بواسطة أشعة فوق صوتية، والتي أكدت وجود تمزق جزئي في العضلة الخلفية.

وسيحتاج تافاريس مدة أسبوعين للخضوع لعلاج مكثف قبل الالتحاق بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وكان تافاريس سجل هدفًا من هدفي فوز الأهلي على نادي أحد في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان دجانيني تافاريس انتقل إلى النادي الأهلي قادمًا من الدوري المكسيكي في صيف العام الجاري.


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