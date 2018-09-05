تميزوا فكرمتهم هيئة عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير حفل تكريم للأعضاء المتميزين من منسوبيه خلال فترة صيف هذا العام 1439.

وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لفضيلة المدير العام الشيخ جابر بن عبد الله الشهري رحّب فيها بالأعضاء وشكرهم على جهودهم في نجاح موسم الصيف ثم شَكَر الله على نعمة الأمن والآمان التي ننعم بها في ظل حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- وقدم شكره لسمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وسمو نائبه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، على توجيهاتهما ودعمهما اللامحدود لفرع المنطقة.

وختم بالشكر للرئيس العام أ.د عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله على متابعته وتحفيزه وتشجيعه للمتميزين، ثم تم تسليم شهادات التميز.

وقد حضر التكريم فضيلة مساعد المدير العام ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالفرع.