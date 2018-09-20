تنبيهات متقدمة لـ4 مناطق: غبار وأمطار حتى هذا الموعد

المواطن - المدينة المنورة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة المدينة المنورة وحائل وعسير وأيضًا مكة المكرمة.

وأوضحت الأرصاد أن مناطق الطائف وميسان والشفا والهدا والأجزاء المجاورة في مكة تتعرض إلى هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، حيث تبدأ الحالة في تمام الـ12 ظهر اليوم الخميس وحتى الـ10 مساءً.

وفي عسير، تضرب نفس الحالة مناطق محايل وخميس مطير وبارق والمجاردة والنماص، ولكنها تبدأ في تمام الثانيةً ظهرًا وحتى العاشرة.

وبالنسبة إلى المدينة، فتشهد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الريا السطحية المثيرة للغبار، وتبدأ في الواحدة ظهرًا وحتى التاسعة مساءً.

وتتعرض حائل لنفس الحالة خلال نفس الفترة أيضًا.