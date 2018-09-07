تنبيه من أمطار ممتدة 11 ساعة على الطائف وأبها

المواطن - الطائف

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول في الطائف.

وقال النظام الآلي للإنذار المبكر في تنبيه متقدم له إن الحالة سوف تمتد لتشمل مدركة – خليص – الكامل – السيل الكبير – تمتد إلى العاصمة المقدسة – نمرة – والأجزاء المجاورة لها.

كما توقعت الهيئة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول في أبها.

وأضافت في تنبيه متقدم كذلك أن الحالة تمتد حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم وتشمل النماص – سبت العلاية – المجاردة – بارق – تنومة – بللسمر – بللحمر – محايل – رجال ألمع – خميس مشيط – سراة عبيدة – ظهران الجنوب – الربوعة – والأجزاء المجاورة لها.