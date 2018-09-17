تنبيه من مرور الشرقية لقائدي المركبات على طريق الخالدية

تنبيه من مرور الشرقية لقائدي المركبات على طريق الخالدية

2018/09/17
الساعة 1:57 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الشرقية

أهابت إدارة مرور المنطقة الشرقية بقائدي المركبات الالتزام بالمسارات المحددة، خلال أعمال الصيانة والتطوير لطريق الخالدية.

وأوضحت إدارة المرور بالمنطقة أن أعمال الصيانة ستبدأ اعتبارًا من اليوم الاثنين بمشيئة الله.

وأشارت الإدارة لقائدي المركبات المتجهين لجامعة الأمير محمد بن فهد، إلى أنه سيتم تحديد طريق الذهاب (جنوبًا) من بوابة القاعدة الجوية إلى الجامعة باتجاه واحد.

وسيكون طريق العودة من بوابة الجامعة مرورًا بطريق الستين حتى طريق العزيزية.


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