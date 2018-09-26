تهتك الصليبي يُغيّب تمبكتي أُحد عن العشب الأخضر

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب معتز تمبكتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد إلى تهتك في الرباط الصليبي الأمامي وتمزق جزئي في الغضروف والرباط الخارجي للركبة.

وذكر نادي أحد أن اللاعب سيحتاج إلى إجراء عملية جراحية سريعة وستتابع إدارة النادي حالة اللاعب حتى نهاية فترة علاجه وعودته للمشاركة مع الفريق الأول.

وكان نادي أحد خاض تدريباته بالأمس على الملعب الرديف في مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية.

سيواجه نادي أحد في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فريق الاتفاق غدًا الخميس.