توجيهان ملكيان.. والمواطنون بصوت واحد : #شكرا_خادم_الحرمين

المواطن - الرياض

ثمَّن المواطنون توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، في ذكرى يوم الوطن الغالي، هذا اليوم المجيد في وجدان الوطن، وذلك بتوجيهه الكريم بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية بالطائف، وأيضًا التوجيه الكريم، بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم الاثنين.

ودشن مغردون وسم “شكرا خادم الحرمين”، حيث انهالت التعليقات وكلمات الترحيب بالتوجيهات الكريمة لملك الحزم والعزم.

وعلقت مواطنة بقولها: “ما تكفيك كلمات الشكر و العرفان يا ملك الحزم و العزم و الفعل و العطاء ملك احب الشعب و الشعب احبه ملك جعلك قيمة السعودية و السعوديين عالية بين اعظم الدول الله يحفظك و يوفقك يا ملكنا الغالي”.

ونشر عليّ عبر حسابه مقطع فيديو تضمن أبيات شعرية أثنى خلالها على الملك في هذا اليوم المجيد، وعلق بقوله: “شكرا خادم الحرمين من تصميمي لابونا سلمان الله يطول بعمره”.

#شكرا_خادم_الحرمين

من تصميمي 🎬

لابونا سلمان الله يطول بعمره 🇸🇦 pic.twitter.com/ZsF56KkSoU — علي (@wanted507) September 23, 2018

وغردت عابرة بقولها: “شكرا خادم الحرمين اللهم إنّك تعلم أنه يبذل جهده لاستقرار وطنه وراحة شعبه ، فاللهم وفقه لكل مافيه خير وصلاح”.

وقال سالم الحقباني: “شكرا خادم الحرمين ديرتي غنّت على كفَ البختْ ديرةٍ يا حظّها بـ سلمانها”.

وقالت بدرية: “هذا ملكنا من يباهينا بملك : اللهم احفظ والدنا ومليكنا وقائدنا وبارك في عمره وصحته وأدم عزّه وعز هذه البلاد اللهم لا تغير علينا حالًا إلا لأحسنه.. فى التعليق الاول مصدر خبر الاوامر الملكيه”.

وغردت روان الغامدي: “شكرا خادم الحرمين، 88 من العزة والكرامه 88 سنه بأمن وامان رأس السعودي فوق ماينحني لمخلوق الله يعز الدار ويعز مقداره”.

وغرد هلالي غربي من مشجعي كرة القدم بنشر فيديو حماسي لجماهير كرة القدم تهتف باسم خادم الحرمين وعلق بقوله: “شكرا خادم الحرمين عاااااااااااااش سلمان ملكنا عااااااش سلمان من قبل الزعماء”.

#شكرا_خادم_الحرمين

عاااااااااااااش سلمان ملكنا عااااااش سلمان من قبل الزعماء 💙💚🇸🇦 pic.twitter.com/zruPcRACmC — هلالي غربي |١٩٥٧ (@Z_1957_D) September 23, 2018

كما شاركت د. العنود في الوسم بمقطع فيديو رائع وعلقت عليه بقولها : “شكرا خادم الحرمين

كل عام وأبونا بخير ، أطال الله بعمره”.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بالأمس بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية بالطائف، بناءً على اقتراح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأجزل لهم الأجر والمثوبة؛ إنه سميع مجيب.

كما وجه الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني الذي يوافق اليوم الأحد 13 / 1 / 1440هـ الموافق 23 سبتمبر 2018م ، بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأدام عزه إنه سميع مجيب.