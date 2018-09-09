توجيه من أمير حائل بعد تداول مقطع الصيد داخل الأحياء السكنية

المواطن - حائل

وجه أمیر منطقة حائل الأمیر عبدالعزيز بن سعد، الجهات الأمنیة بالقبض على أشخاص ظهروا في مقطع فیديو وهم يصطادون الطیور داخل الأحیاء السكنیة.

وأثار استخدام سـلاح الصید داخل الأحیاء غضب متداولي الفیديو، الذين طالبوا بالقبض على هؤلاء الأشخاص، وذلك خشية إصابة أحد السكان لاسيما الأطفال الصغار.

وكان مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل، تم التقاطه من إحدى كاميرات المراقبة، قد وثق قيام شابين باصطياد الطيور بين المنازل ببندقية في حائل.

وتوقفت سيارة الشابين أمام أحد المنازل، وقام أحدهما بإشهار بندقيته، وصاد طائراً ثم ترجل من المركبة وأخذ صيده وركب مرة أخرى وغادر مع الآخر المكان.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لوقف هذه الممارسات التي تهدد حياة المواطنين والمقيمين.