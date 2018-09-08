توجيه من الوزير آل الشيخ بإيقاف ملتقى المؤسسات الدعوية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن الوزير عبداللطيف آل الشيخ أوقف ملتقى المؤسسات الدعوية.

وأوضحت الوزارة، في نبأ عاجل لها نشرته مساء اليوم السبت عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الوزير آل الشيخ وجه بإعادة دراسة الملتقيات والمشاركين فيها والتدقيق في سيرهم وأفكارهم.

وكان من المقرر أن تنطلق غدًا الأحد فعاليات ملتقى المؤسسات الدعوية الأول- إعداد الدعاة وتأهيلهم، والذي تقيمه الجمعية السعودية للدراسات الدعوية “بصيرة” بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال الفترة 29- 30/ 12/ 1439هـ، وتقام تحت رعاية الوزير آل الشيخ، وبحضور مدير جامعة الإمام عضو هيئة كبار العلماء سليمان بن عبدالله أبا الخيل، ونخبة من العلماء والمشايخ والدعاة والأكاديميين ومديري المؤسسات الدعوية.