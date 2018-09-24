توجيه من وزير العدل بسرعة إطلاق سراح سجناء القضايا الحقوقية في الطائف

المواطن - الرياض

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بسرعة تنفيذ إطلاق سراح السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وفي وقت سابق أمس الأحد، أكد مدير عام السجون، اللواء محمد بن علي الأسمري، أنه فور صدور مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق سراح السجناء المعسرين في قضايا حقوقية “وليست جنائية” ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، فقد بادرت المديرية العامة للسجون بناء على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، القاضية بسرعة تنفيذ الأمر الكريم.

وأوضح أنه تم تشكيل اللجان الرسمية المعنية بتنفيذ التوجيه الكريم لاستكمال إجراءات إطلاق سراح السجناء والسجينات الذين تنطبق عليهم ضوابط التوجيه الكريم بصورة عاجلة، ورفع مدير عام السجون أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اللفتة الملكية الحانية التي أتت على إثر الزيارة الكريمة التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واستجابة كريمة لمقترح سموه.

وأضاف أن الفرحة عمت السجناء، المشمولين بهذه المكرمة، وذويهم، معبرين عن عميق شكرهم وامتنانهم لهذه المكرمة الأبوية الحانية، وابتهلوا للمولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووزير الداخلية لهذه البلاد درعًا واقيًا، مؤكدين أن شعور القيادة الرشيدة بشعبها وتلمس احتياجاتهم وحرصهم الدائم على لم شمل الأسر وحفظ كرامتهم غير مستغرب عليهم يحفظهم الله جميعًا، داعين المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد الطاهرة استقرارها وأمنها في ظل قيادتها الرشيدة.