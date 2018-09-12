توزيع كريمات ضد لدغ الحشرات بالتزامن مع حملة الرش البؤري في عسير

المواطن - أبها

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير أن إدارة مكافحة نواقل المرض بصحة المنطقة سوف تبدأ بتنفيذ حملة رش بؤري للمنازل بالمبيد ذي الأثر الباقي وذلك من يوم 6/1/1440 ولمدة خمسة أيام في الفرشة والربوعة.

وأكدت صحة عسير أنه سوف يتم خلال الحملة توزيع الكريمات الطاردة للبعوض على السكان، كما تم تأمين احتياج الفرق من أجهزة ومعدات وغيرها ، فيما تم تدريب العاملين على كيفية الرش حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية، مع تنفيذ التوعية الصحية اللازمة من قبل أقسام مكافحة نواقل المرض ومراكز الرعاية الصحية بالمنطقة.

جديرُ بالذِكر أن عدد الفرق التي سوف تنفذ الحملة ( 22) فرقة ، ومجموع القوى العاملة ( 94) شخصاً ، بمختلف الفئات ، وعدد السيارات المشاركة ( 22) سيارة ، كما يبلغ العدد المستفيد من السكان ( 8501) نسمة ، وعدد المنازل ( 1448 ) منزلاً في (69) قرية.