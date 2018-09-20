توضيح مالي وتعليمي من هدف للباحثين عن عمل

المواطن - الرياض

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن دورات التدريب الإلكتروني في حافز توفر للباحثين عن العمل برامج متعددة لتنمية مهارات السلوك الوظيفي والمهارات المطلوبة لعدد من الفرص الوظيفية في سوق العمل.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية أنه يمكن الاطلاع على الدورات عبر موقع البوابة الوطنية للعمل (طاقات) هنا

وفي سياق متصل، نصح “هدف” لضمان إيداع الإعانة المالية بعد قبول الأهلية في برنامج حافز يجب الحرص على تسجيل الحساب البنكي بشكل صحيح في البوابة الوطنية للعمل.

والبوابة الوطنية للعمل هي منصة إلكترونية، تجمع الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، وتتيح خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى الوطنية العاملة.