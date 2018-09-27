توضيح من التحالف بشأن مذكرة توقيف الحزيري: إعلام مغرض ومضلل

المواطن - الرياض

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي عدم صحة ما تناقلته وسائل الإعلام المغرضة والمضللة عن إصدار مذكرة توقيف بحق وكيل أول محافظة المهرة السابق علي سالم الحريزي, ولم يستبعد بأن تكون التصرفات الصادرة عن الحريزي لأجل الحصول على مكاسب اجتماعيه و سياسية.

وقال المالكي في تصريح تلفزيوني له اليوم (الخميس) أن ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام المغرضة والمضللة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي من إصدار مذكرة توقيف بحق علي سالم الحريزي من قياده القوات المشتركة عارٍ عن الصحة.

وأكد المالكي بأن التحالف لم يعطي الأوامر أو الإيعاز بذلك، وأن مثل هذه الأمور من اختصاص الجهات الرسمية بالجمهورية اليمنية ممثله بالسلطة المحلية والأجهزة الأمنية.

وشدد العقيد المالكي بأن للتحالف أهداف والتي من أجلها بدأت عمليه “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل” وهي الأولوية لقيادة القوات المشتركة للتحالف والمتمثلة بتحرير الأراضي اليمنية وإعادة الشرعية للحكومة وإعادة الأمن والاستقرار للمناطق المحررة والاسهام في المشاريع التنموية في كافة المحافظات اليمنية.