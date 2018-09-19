توقعات إيجابية لهذه القطاعات في السوق السعودية

المواطن - الرياض

أكد استطلاع فصلي لشركة الأهلي كابيتال شمل مديري صناديق الأسهم وجود تفاؤل ملحوظ لدى المشاركين، وذلك بفعل توقعات استقرار أسواق النفط وإدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة.

وتوقع 75% من المشاركين أن يأخذ مؤشر السوق السعودية اتجاهاً صاعداً، بحسب “العربية”.

وكانت توقعات المشاركين إيجابية لقطاعات البنوك والبتروكيماويات والتأمين.

وأشاروا إلى أن العوامل التي ستؤدي إلى تحسين أداء السوق هي تعزيز الحوكمة والإفصاح لدى الشركات، ورفع مستوى الشركات المدرجة، بالإضافة إلى زيادة مستويات السيولة.