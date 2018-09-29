توقعات بارتفاع أسعار النفط بشكل متواصل حتى 2019

المواطن - متابعة

أكد استطلاع للرأي، أجرته وكالات متخصصة دولية، أنه من المرجح ارتفاع أسعار النفط على نحو متواصل حتى العام المقبل، وذلك بعد أن لامس سعر النفط، أمس الجمعة مستوى 83 دولارًا للبرميل.

وأظهر المسح الذي شمل 50 خبيرًا اقتصاديًّا أن خام برنت من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 73.48 دولار للبرميل في 2018، ارتفاعًا من 72.71 دولار في توقعات أوت و72.68 دولار في متوسط هذا العام.

ومن المتوقع بلوغ برنت 73.75 دولار للبرميل في المتوسط في 2019، وهذا أعلى سعر متوقع للخام القياسي لعامي 2018 و2019 في استطلاعات الرأي هذا العام.

واعتبر خبراء دوليون أن المخاوف بشأن نزاعات التجارة العالمية لم تؤثر بعد على النمو الاقتصادي، لكن العقوبات على إيران لها أثر على صادرات إيران وإنتاجها. وإذا كانت وجهة تصدير مثل كوريا الجنوبية لا ترغب في شراء النفط الإيراني مجددًا، فمن المرجح جدًّا أن ينخفض إنتاج إيران بنحو 500 ألف إلى مليون برميل يوميًّا، وهذا نبأ سيئ جدًّا على جانب المعروض، وللمستهلكين على وجه الخصوص؛ لأن الأسعار قد ترتفع أكثر.