توقعات برفع أسعار النفط إلى 90 دولارًا مع العقوبات على إيران

المواطن - متابعة

رفع بنك “JPMorgan Chase” توقعاته لسعر خام برنت للربع الأخير من هذا العام بـ22 دولارًا إلى 85 دولارًا للبرميل.

وحذر البنك من أن العقوبات الأميركية على إيران قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولارًا للبرميل نتيجة تراجع المعروض في الأسواق.

وأوضح “جي بي مورغان” أن الأسعار كانت تحوم حول مستوى 70 دولارًا للبرميل لولا العقوبات على إيران.

يشار إلى أن العقوبات على صادرات النفط الإيرانية ستدخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر.

وشهدت شحنات البلاد تراجعًا أسرع من المتوقع، حيث انخفضت بمليون برميل يوميًّا حتى الآن وفقًا لبيانات بلومبيرغ.