توقعات بغياب الحوثيين عن مشاورات جنيف وهادي يشترط الإفراج عن جثة صالح

المواطن - الرياض

توقعت مصادر في جنيف، اليوم الأربعاء، عدم وصول وفد الحوثيين في موعدهم اليوم إلى جنيف، مضيفة أن الحوثيين وضعوا شروطًا جديدة قد تعيق المفاوضات.

وكان مصدر في مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، كشف أن المشاورات المقرر إجراؤها بين أطراف النزاع اليمني، الخميس، القادم ستتناول 3 ملفات وتستمر ثلاثة أيام، بحسب “العربية”.

والملفات الثلاثة هي الأسرى والمعتقلون وفتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، وإعادة فتح مطار صنعاء، ولن تلتقي الأطراف بشكل مباشر إلا في الجلسة الافتتاحية فقط، بحسب مصدر أممي.

وكشف وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، في تغريدة له على “تويتر” أن الرئيس هادي وجه فريقه التفاوضي بتضمين إطلاق سراح جثة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبعض أفراد أسرته القابعين في سراديب الانقلابيين، وكذا بقية الأسرى من قيادات سياسية ونشطاء ورجال إعلام.