توقع هطول أمطار رعدية على 5 مناطق.. غدًا

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية والمصحوبة بزخات من البرد على 5 مناطق غدًا.

وأوضحت الأرصاد عبر حسابها الرسمي أنه من المتوقع هطول أمطار على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

بينما تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، بمشيئة الله، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 38-15 كم ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وعلى الخليج العربي تكون الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 30 إلى 10 كم وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر.