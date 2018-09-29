توقف تطبيق Hangouts Chrome عن العمل قريبًا

المواطن - متابعة

أطلقت جوجل تطبيقها Hangouts Chrome قبل 4 سنوات؛ ليكون بابًا آخر لمستخدمي Hangouts من على متصفح كروم، وبدوره أتى التطبيق بواجهة مستخدم شفافة ومفعمة على غرار فيسبوك لنظام المراسلة الفوري.

وكشفت جوجل أن تطبيقها سيتوقف عن العمل قريبًا، مع حث الذين ما زالوا يستخدمون Hangouts على سطح المكتب بالانتقال إلى إضافة كروم بدون توجيهات، بحسب ما ذكر موقع “عالم التقنية”.

ومن ناحيته أيضًا لم تحمل صفحة الدعم أي معلومات حول الجدول الزمني لإيقاف التطبيق، بل ذكرت فقط “أنه سيتوقف عن العمل قريبًا”، بالإضافة إلى نصيحة وهي “إذا كنت تستخدم تطبيق Hangouts Chrome، فانتقل إلى إضافة Hangouts Chrome، ولمنع حدوث مشكلات لا تستخدم كلًّا من تطبيق Chrome والإضافة في الوقت نفسه”.