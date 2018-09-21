تيفو مباراة الأهلي والحزم : لن ننساك خالد قاضي

المواطن - مروة نبيل

دشن جمهور الراقي تيفو خاصًّا بالإعلامي الراحل خالد قاضي، في مباراة الأهلي والحزم التي ستُقام، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة الوطن.

وفي بادرة طيبة من جمهور الراقي، سيكون تيفو مباراة الأهلي والحزم اليوم في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لن ننساك خالد قاضي، تقديرًا للإعلامي الراحل الذي توفي قبل بضعة أيام بعد صراع مع المرض.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قرر تخصيص دخل مباراة الأهلي والحزم لأسرة خالد قاضي، بالإضافة إلى تقديم مبلغ مالي قدره نصف مليون ريال من الهيئة لعائلة الإعلامي الراحل.

ودعا الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، الإعلاميين الرياضيين لحضور مباراة الأهلي والحزم ضمن منافسات جولة الوطن، من أجل تكريم الإعلامي الراحل خالد قاضي.