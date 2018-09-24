ثغرة كارثية في تويتر!

المواطن - متابعة

كشف موقع تويتر عن ثغرة كارثية، تسببت في اختراق رسائل وتغريدات المستخدمين.

وبحسب ما ذكرت تويتر، فقد كشفت ثغرة في تطبيقها، وهناك من استغل هذه الثغرة واخترق رسائل وتغريدات المستخدمين لمدة عام، موضحةً أن هذه الثغرة عملت على تبادل رسائل وتغريدات المستخدمين الخاصة مع الأنشطة التجارية ومطوري البرمجيات خارج تويتر.

ولفتت شركة تويتر إلى أن الثغرة موجودة بالموقع منذ شهر مايو 2017 تقريبًا، ولم يتم معرفتها إلا في 10 سبتمبر 2018، وتحقق الشركة حاليًا في مدى تأثير هذه الثغرة على المستخدمين.

ولكن لم تعلن تويتر عن عدد المتضررين من تلك الثغرة، ولكنها لفتت إلى أن الذين تعرضوا لهذه الثغرة هم المغردون الذين كان لديهم رسائل بينهم وبين الشركات.