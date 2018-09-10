ثلاثاء غير مستقر بسبب الأمطار والغبار

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم، تمتد إلى رفحاء.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض، وتزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية للمنطقة الشرقية، والفرصة مهيأة لتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.