ثلاثاء ممطر مع غبار على 5 مناطق

ثلاثاء ممطر مع غبار على 5 مناطق

2018/09/17
الساعة 8:19 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وأكدت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

في حين يبقي الطقس رطبًا على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة، ولا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.


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