ثمانيني وسبعينية وجريمة مروعة بسبب الغيرة!

المواطن - متابعة

أقدم عجوز (85 عامًا) على قتل زوجته (76 عامًا) في إسطنبول، بسبب “غيرة” الأخيرة على شريك حياتها.

وبحسب صحيفة “حرييت” التركية فإن “بلال.أ” ارتبط بزوجته “أسماء” لأكثر من 50 عامًا، وقد حضرا من ألمانيا الأسبوع الماضي لقضاء إجازة في مدينة إسطنبول.

وأكدت الصحيفة أن بعض الأقارب شعروا بالقلق على الزوجين عقب محاولات عدة للتواصل معهما على الهاتف دون أن يجيب أحد، ولما ذهبوا إلى منزلهما الكائن في حي ينيكوي، وجدوا المرأة وزوجها غارقين في دمائهما.

وأوضحت التحقيقات أن الزوجة التي تعرضت لطعنة في القلب وقد توفيت بالمستشفى، في حين تمكن الأطباء من إنقاذ بلال الذي حاول الانتحار بقطع شرايين معصميه.

وبحسب تقرير الشرطة اعترف العجوز بأنه قتل زوجته لأنها كانت تغار عليه بشدة بسبب استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي.