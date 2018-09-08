ثنائية الوحدة تُثير قلق الأهلاوية

المواطن - مروة نبيل

تسببت مباراة الأهلي والوحدة الودية، التي انتهت بخسارة الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بثنائية دون رد، في قلق الجماهير قبل استئناف بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الرغم من أن مباراة الأهلي والوحدة ودية، والهدف منها التجربة ومعالجة الأخطاء والسلبيات، إلا الجماهير الأهلاوية أبدت تخوفها من مستوى الراقي، خاصة أنه بدأ مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل أمام التعاون.

وتأمل الجماهير الأهلاوية في استعادة الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لتوازنه سريعًا، خاصة أن تُمني النفس بالتتويج ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما ظل الفريق يُنافس على اللقب حتى الجولة الأخيرة الموسم الماضي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره أُحد، في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات الموسم الرياضي بشكل جيد، بعدما تمكن من الفوز على المحرق البحريني بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية، قبل أن يتعادل مع التعاون، ويخسر وديًا أمام الوحدة.