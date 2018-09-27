ثنائي أمريكي يدعم سلة النصر لمدة عام

ثنائي أمريكي يدعم سلة النصر لمدة عام

2018/09/27
الساعة 3:53 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر عن تعاقده مع اللاعبين الأميركيين واين أرنولد وريجي أونوكاموتشي لدعم صفوف فريق كرة السلة بالنادي لمدة عام.

وأرسل بندر الرشود مديرة كرة السلة بنادي النصر شكره وتقديره إلى رئيس مجلس إدارة العالمي سعود آل سويلم بسبب اهتمام الأخير بتطوير الألعاب الأخرى وفرقها في نادي النصر.

يذكر أن فريق السلة بنادي النصر سبق له أيضًا التعاقد مع اللاعبين أيوب هوساوي وجابر الكعبي قبل التعاقد مع أرنولد وأونوكاموتشي.


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