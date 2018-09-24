جائزة افضل لاعب في العالم 2018 .. مودريتش يخطفها ويحطم سيطرة ميسي ورونالدو

المواطن - محمد سمعه

نال النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد الإسباني، لقب أفضل لاعب في العالم خلال حفل توزيع جوائز الأفضل من فيفا في بريطانيا اليوم.

وتفوق مودريتش على كلٍّ من المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق ولاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي.

وكان مودريتش وصل مع منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، كما تُوج مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

سبق للنجم مودريتش اللعب مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي قبل الانضمام لريال مدريد في عام 2012.