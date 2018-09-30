جامعة الطائف تبدأ استقبال المرشحات على الوظائف الصحية غدًا

المواطن - الطائف

تبدأ جامعة الطائف غدًا الاثنين في استقبال المرشحات لشغل الوظائف الصحية المعلن عنها سلفًا ممن اجتزن الاختبار التحريري.

وأجرت جامعة الطائف اليوم المقابلات الشخصية للرجال بالمبنى الرئيس لكلية الطب في مجمع الأمير سلطان.

وسيكون مكان المقابلات الشخصية للمرشحات غدًا في جامعة الطائف مبنى 13 مقر الطالبات.

وكانت جامعة الطائف قد أعلنت عن أسماء المقبولين مبدئياً من المتقدمين لشغل الوظائف الصحية التي تم الإعلان عنها سابقاً وتأمل الجامعة ممن ورد اسمه ضمن بيان المقبولين مبدئياً الحضور بموقع إجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية في الوقت المحدد لذلك مصطحبين معهم المستندات التالية :

صورة واضحة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة .

صورة من المؤهلات العلمية مع الأصول للمطابقة .

صور من شهادات الخبرات المطلوبة .

يذكر أن جامعة الطائف كانت قد أعلنت عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة التي ترغب في شغلها عن طريق المسابقة بالمواطنين المؤهلين في التخصصات المطلوبة.

وأوضحت جامعة الطائف أن الوظائف الصحية الشاغرة المطلوب شغلها بالمسابقة تشمل، وظيفة طبيب استشاري، ويشترط لشغلها شهادة الدكتوراه أو الزمالة أو ما يعادلها مع خبرة ثلاث سنوات في أحد التخصصات التالية: (باطنة – جراحة – نساء وولادة – طب الأسرة أنف وأذن وحنجرة – جلدية – عيون – أطفال)، والأولوية للحاصلين والحاصلات على تخصص دقيق، مع توافر تصنيف وتسجيل مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وتضمنت وظائف جامعة الطائف الشاغرة أيضا وظيفة طبيب نائب، ويشترط لشغلها شهادة علمية أو مهنية لا تقل عن سنتين بعد الدرجة الجامعية في أحد التخصصات التالية: (باطنة – طب الأسرة – جراحة – عيون – نساء وولادة – أطفال – جلدية – أنف وأذن وحنجرة – صحة عامة)، مع توافر تصنيف وتسجيل مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ومن الوظائف المتاحة في جامعة الطائف أيضاً وظيفة طبيب مقيم، ويشترط لشغلها الدرجة الجامعية في الطب البشري تخصص (طب وجراحة)، مع اجتياز فترة التدريب اللازمة للتخرج، وتوافر تصنيف وتسجيل مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وكذلك أتيحت وظيفة أخصائي استشاري غير طبيب، ويشترط لها الدكتوراه في أحد التخصصات التالية: (المختبرات – العلاج الطبيعي – الأشعة – التمريض)، مع خبرة ثلاث سنوات في التخصص، وتعطى الأولوية للحاصلين على تخصص دقيق، مع توافر تصنيف وتسجيل مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.